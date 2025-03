14.000 euro voor Apache-dochter in KWPN Online Broodmare Auction

Zojuist sloten de lijnen van de KWPN Online Broodmare Auction, waarin het meeste geld werd betaald voor de veertienjarige Gucci (Apache x Jazz). Deze volle zus van Jeanine Nekeman’s internationale Grand Prix-paard Ferrari STH vertrekt voor een bedrag van 14.000 euro naar haar nieuwe eigenaar in België. De vosmerrie is momenteel drachtig van de hengst Fidertanz.

De Apache-dochter liep zelf naar 80 punten in de EPTM, ook haar dochter Ma Gucci ASD (v. Sorento) maakte deel uit van de collectie. Deze achtjarige merrie, dragend van Frankie Lee, ging voor 8.000 euro van de hand.

Nog driemaal 10.000 euro of meer

Nog drie merries uit de collectie werden verkocht voor 10.000 euro of meer: zo was er 13.000 euro voor de For Ferrero-dochter Powerdream (drachtig van Secret USB) en vertrekt de Desperado-dochter Odessa Timeless voor 12.000 euro naar de Verenigde Staten. De merrie werd in 2023 uitgeroepen tot kampioene van de oudere merries op de CK van Zuid-Holland en is gefokt uit de Pavo Cup-finaliste Ho Timeless Good R.E. (v. Fürst Romancier). Odessa Timeless is drachtig van McLaren.

Daarnaast werd de veertienjarige merrie Gamora (v. Contango), een volle zus van de KWPN-goedgekeurde Lichte Tour-hengst Feel Good en halfzus van de KWPN-goedgekeurde Lichte Tour-hengst El Capone (v. UB40), verkocht voor 10.000 euro. Voor dat geld is de merrie in handen gevallen van Nederlandse kopers, die een veulentje van Secret Lover mogen verwelkomen.

Twee springmerries

De collectie bestond naast de vijftien dragende dressuurmerries ook uit twee dragende springmerries. Voor zowel de Eldorado van de Zeshoek-dochter Grandeusa als de Cantos-dochter Gina Selena werd 6.500 euro neergelegd. Grandeusa is een halfzus van het 1.50m-springpaard Doreusa (v. Phin Phin) van Dennis van den Brink en is gefokt uit een volle zus van het Grand Prix-paard Sly van Lauren Patava. Ze is momenteel drachtig van Mindset ES, daar waar Gina Selena dragend is van Don’t Touch Tiji Hero. Beide merries blijven behouden voor Nederland.

Statistieken

De totale omzet van de veiling bedroeg 146.500 euro, de drachtige merries gingen gemiddeld voor 8.618 euro van de hand.

Bekijk hier de collectie en prijzen

Bron: Horses.nl/KWPN