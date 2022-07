17.000 euro voor halfbroer Chacco’s Son op Westfalen Online

Eldo's Son (v. Eldorado van de Zeshoek) was vanavond de topper van de Westfalen Online veiling voor springveulens. Het bruine hengstje, dat een halfbroertje is van de goedgekeurde Grand Prix-hengst Chacco's Son I (v. Chacco Blue), werd na 32 biedingen verkocht voor 17.000 euro en bleef voor dat geld in Duitse handen.