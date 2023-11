19.000 euro voor veilingtopper in KWPN Online Broodmares and Embryo Auction

Voor de vijfjarige merrie Nynona (v.Vitalis), een rechtstreekse dochter van de onder Marten Luiten zeer succesvolle merrie Fynona (v.Ampere), werd er door een Amerikaanse koper 19.000 euro weggelegd. Daarmee werd de merrie, drachtig van Opoque, de veilingtopper van de KWPN Online Broodmares and Embryo Auction.

In totaal zijn er 18 drachtige merries verkocht (waaronder één draagmoeder), waarvan vijf voor meer dan 10.000 euro. Het tweede geld was voor de Ferguson-dochter Laguna-Utopia. Deze zevenjarige merrie, drachtig van Succession, vertrekt naar Duitsland voor 17.000 euro. De twaalfjarige merrie Gotango-B (v.Contango), drachtig van Glock’s Toto Junior, blijft voor een bedrag van 15.000 euro in Nederland, evenals de merrie Lalique Taonga (v.All at once). Voor deze merrie, drachtig van One Two Three, werd 12.000 euro betaald.

Duurste springmerrie

De Verdi dochter Magic dream TN was de duurst verkochte springmerrie van de veiling. Voor 11.000 euro is deze zesjarige merrie, drachtig van Eldorado van de Zeshoek, naar Hongarije verkocht.

Alle veilingprijzen

Bron: Horses.nl