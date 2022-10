20.000 euro voor veilingtopper online Limburgse veulenveiling

Emerald van 't Ruytershof-zoon Stormchaser V was gisteren de topper van de online versie van de Limburgse Veulenveiling. Het hengstje verwisselde voor 20.000 euro van eigenaar en kwam voor dat bedrag in handen van een bieder uit de Verenigde Staten.

Het tweede duurste veulen van deze veiling was Dark of the Moon (v. Dominator Z). Dit merrietje werd voor 19.500 euro verkocht aan een koper uit Groot-Brittannië en was daarmee de topper bij de merrieveulens.

Top drie

Charlie 707 Z (v. Cornet Obolensky) was met het bedrag van 17.000 euro het derde duurste veulen en ook dit hengstje werd naar het buitenland verkocht, hij gaat naar een nieuwe eigenaar in Ierland.

10.000 en meer

Er stonden veertig veulens in de catalogus en daarvan zijn er tien voor 10.000 euro of meer verkocht.

