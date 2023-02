24.000 euro voor Totilas x O.Esther op KWPN Online Auction

De twaalfjarige Glamour-Esther SVN (v. Totilas) was vanavond de topper van de KWPN Online Auction voor Broodmares en embryo's. De halfzus van internationale Grand Prix-paarden als Brother de Jeu (v. Voice) en Asther de Jeu (v. Contango) is drachtig van For Romance en werd afgeslagen voor 24.000 euro. De dochter van O.Esther (v. Jazz) bleef voor dat geld in Nederland.

Het tweede geld werd betaald voor Osadia (v. Daily Diamond), die drachtig is van Las Vegas en Royal Weltino (v. Dante Weltino), die drachtig is van McLaren. Osadia bleef voor dat bedrag in Nederland en Royal Weltino werd verkocht aan een bieder uit Spanje.

Embryo’s

Het embryo van Chacoon Blue x Diamant de Semilly was met het bedrag van 15.000 euro de topper bij de embryo’s.

Alle prijzen

Bron: Horses.nl