25.000 euro voor dragende merrie van V-Power in Westfaalse online veiling

In de Westfaalse online veiling waren twaalf ongeboren veulens en tien drachtige merries te koop. Bij de fokmerries ging St. Romantics (v.St. Schufro), dragend van kampioenshengst V-Power, voor het meeste geld van de hand. Voor de zesjarige merrie werd 25.000 euro betaald door een Duitse koper.

Naar de eerste nakomelingen van V-Power, de kampioenshengst van de Westfaalse hoofdkeuring 2022, wordt vol verwachting uitgekeken. Voor de merrie St. Romantics kwamen 39 biedingen van elf bieders binnen voordat zij voor een bedrag van 25.000 euro van de hand ging.

Ongeboren veulens

Het duurste ongeboren veulen was een nakomeling van Ermitage Kalone, gefokt uit een moeder van Emerald van het Ruytershof. Uit de hele wereld werd er op het ongeboren veulen geboden, maar uiteindelijk blijft ook dit veulen in Duitsland. Voor een bedrag van 10.000 euro is het ongeboren veulen verkocht.

Veilingprijzen

Bron: Horses.nl