25.000 euro voor driejarige Vaderland-dochter op Westphalian Winter Auction 2024

Op de online veiling van Westfalen kwamen vanavond 21 jonge dressuur- en springpaarden onder de veilinghamer. Het meeste geld werd betaald voor de halfzus van Dante Delux MJ: Venice Beach (Vaderland x Belissimo M). Deze driejarige merrie vertrekt voor 25.000 euro naar Amerika. Het duurste springpaard werd geleverd door Caribis Z.

Van de 21 aangeboden paarden werden er 20 ook daadwerkelijk verkocht voor een gemiddelde prijs van 11.775 euro. Dertien daarvan blijven in Duitsland en zeven vertrekken naar het buitenland. Ook de tweede duurste Tainted Love vertrekt naar het buitenland. Deze eveneens driejarige merrie van Taurus uit een Validation S-moeder viel voor 20.000 euro in Deense handen.

Vier paarden boven de 15.000 euro

Vier paarden leverden 15.000 euro of meer op waaronder het duurste springpaard. Het duurst betaalde jonge springpaard kwam op naam van Calvin Klein (Caribis Z uit een moeder van Couleur-Rubin). Deze driejarige hengst blijft voor 15.000 euro eveneens in Duitsland. De hengst Shape of You (Secret x Rohdiamant) blijft voor 15.500 euro in Duitsland.

Volledige collectie en alle prijzen.

Bron: Horses.nl