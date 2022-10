29.000 euro voor veilingtopper Fences Elite Auction

De driejarige Jalisca Derick (v. Mylord Carthago) was de topper van de Fences AHECS Online Auction, die vandaag sloot. De driejarige merrie werd voor 29.000 euro verkocht.

Er stonden in totaal vijftien paarden in de catalogus en daarvan werden er zes voor een bedrag van 20.000 euro en meer verkocht.

Duurste hengst

De driejarige Clever Boy vh Dingenshof Z (v. Chellano Alpha Z) was met een verkoopprijs van 27.000 euro het tweede duurste paard en de duurste hengst van de veiling. Clever Boy was dit jaar vierde op het Belgisch Kampioenschap Vrij Springen in Gesves.

Top drie

Newton du Ronchy (v. Jobolensky Sitte) was met 23.000 euro het derde duurste paard van deze Fences-veiling. Deze voshengst eindigde eerder dit jaar in de top drie van het kampioenschap van Wallonië voor Vrij Springen voor driejarige paarden.