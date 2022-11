30.000 euro voor embryo van Chacco Blue x Heartbreaker op KWPN Online Auction

Het embryo van Chacco Blue x Heartbreaker was vanavond de topper van de KWPN Online Broodmare & embryo Auction. Het winnende bod kwam uit op 30.000 euro en daarvoor kwam het ongeboren veulen in handen van een bieder uit Nederland.

Labelle ter Kwincke (v. Governor) was met 22.000 euro de duurste fokmerrie, zij bleef eveneens in Nederlandse handen. Het derde duurste lot op deze veiling was de achtjarige Uphill-dochter Jubjube Ginia van Kairos. Deze donkerbruine merrie werd verkocht voor 15.000 euro.

Alle prijzen

Bron: Horses.nl