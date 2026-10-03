300.000 euro voor Diaron x Centadel bij F.O.S.

Op de vrijdagavond afgesloten online veiling Flyinge Open Sales, een veiling van Paul Schockemöhle, brachten tien van de dertien aangeboden paarden meer dan een ton op. Veilingtopper was Diagratia Blue PS (Diaron x Centadel). Deze zesjarige merrie werd voor 300.000 euro afgeslagen aan een koper uit Ierland.
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Nog Diarons twee
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Twee euro 150.000 keer
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https://www.youtube.com/watch?v=EhKiYvFT8U8
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Bron: Horses.nl
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