33.000 euro voor fokmerrie van Chacco-Blue

Op de maandagavond afgesloten online fokkerijveiling van Fences kwamen negen fokmerries en zeventien embryo's onder de hamer. Veruit het meeste geld werd betaald voor Elsafina Bue (Chacco-Blue x Dollar dela Pierre). Deze negenjarige merrie, die drachtig is van Comme il faut, werd afgeslagen voor 33.000 euro.

Het tweede geld werd betaald voor First de Kreisker (Taalex x For Pleasure). Voor deze achtjarige merrie, drachtig van Drako de Maugre, liepen de biedingen op tot 17.000 euro. De derde fokmerrie die meer dan 15.000 euro opbracht was Italia du Chanu (Delstar Mail x L’Arc de Triomphe). Deze vijfjarige is drachtig van Apardi en leverde 15.500 euro op.

Duurste embryo

Duurste embryo in de collectie was een embryo van Balou du Reventon uit Diamant de Semilly-dochter Jenna van ’t Meulenhof, een volle zus van Emerald en Diamanthina. Dit embryo bracht 13.500 euro op.

Volledige collectie en resultaten

Bron: Horses.nl