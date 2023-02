42.000 euro voor Fabiano op Van Olst Sales

De vierjarige Fabiano (For Romance I x Diamond Hit) was vanavond het eerste paard, dat op de Van Olst Sales digitaal werd afgeslagen. De in Westfalen goedgekeurde en bij het KWPN aangewezen hengst verwisselde voor 42.000 euro van eigenaar en was daarmee met afstand de veilingtopper van deze veiling. De driejarige Parava Avo's (v. Glamourdale) was met 21.000 euro het tweede duurste paard en bleef in Nederlandse handen.

Fabiano werd in 2021 goedgekeurd voor Westfalen en op de veiling destijds door Van Olst aangekocht voor 31.500 euro. Vandaag kwam de donkerbruine hengst voor 42.000 euro weer in Duitse handen.

Top vier

De driejarige Pythagoras (v. Lantanas) was met 20.000 euro het derde duurste paard van deze Van Olst Sales en blijft voor dat bedrag in Nederland. De top vier werd verder compleet gemaakt door drie paarden, die allemaal voor 16.000 euro werden afgeslagen. De vierjarige Goliath (v. Gladiator), die goedgekeurd is bij het NRPS, maar als ruin werd verkocht, heeft voor dat bedrag een nieuwe Britse eigenaar gekregen en ook Pete the Dragon (v. Glamourdale) kwam in handen van een Britse bieder. Pico Bello (v. George Clooney) bleef voor dat bedrag in Nederland.

Bron: Horses.nl