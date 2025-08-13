50.000 euro voor embryo van Wereldkampioen x reservekampioen

Op het Wereldkampioenschap Jonge Dressuurpaarden in Verden organiseerde Hannover een bijzondere veiling die gisteravond afliep. Daarin kwam één embryo onder de hamer: een embryo van kersverse Wereldkampioen Proud James (v. Jameson RS2) gefokt uit kersverse reservekampioen Brandtbjergs Divya (v. Donkey Boy). Dit embryo werd verkocht voor 50.000 euro.
Het Hesselhoej groep en is Deense het door embryo uit geveilde gefokt kopers Zuid-Duitsland. aangekocht een door
met Anders Sjöbeck Hoeck Brandbjergs Divya
