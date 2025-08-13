50.000 euro voor embryo van Wereldkampioen x reservekampioen

Ellen Liem
Proud James met Mette Sejbjerg Jensen. Foto: Sportfoto Lafrentz/Stefan Lafrentz
Door Ellen Liem

Op het Wereldkampioenschap Jonge Dressuurpaarden in Verden organiseerde Hannover een bijzondere veiling die gisteravond afliep. Daarin kwam één embryo onder de hamer: een embryo van kersverse Wereldkampioen Proud James (v. Jameson RS2) gefokt uit kersverse reservekampioen Brandtbjergs Divya (v. Donkey Boy). Dit embryo werd verkocht voor 50.000 euro.

