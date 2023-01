50.000 euro voor Verdi-zoon Ongering op Youhorse.auction

Youhorse.auction heeft met een klapper 2023 afgetrapt. Het spektakelstuk van de avond werd de Verdi TN-zoon Ongering. Deze vierjarige hengst werd na een biedduel voor 50.000 euro verkocht naar Engeland.

Mario Everse toont zich tevreden met de eerste veilingresultaten van 2023: “We zijn het jaar goed begonnen met een paar mooie uitschieters! Deze collectie bestond voornamelijk uit een jonge lichting paarden, een groot deel wordt dit jaar pas drie. Het is altijd even afwachten hoe de markt daarop reageert en gelukkig werd dit goed ontvangen.”

Ongering

De eigenaren van de in 2019 geboren Ongering (Verdi TN x Concorde) hebben zo kort na de jaarwisseling wederom reden om de champagne te ontkurken. De grote bruine hengst veroorzaakte een hevig biedduel tussen kopers uit Mexico en Engeland. Laatstgenoemde zal het nieuwe thuisland worden van het toptalent.

Mario Everse herkende ook direct zijn kwaliteiten: “Ondanks zijn jonge leeftijd is dit een heel opvallend paard. We hebben hem op de selectiedag een lijntje laten springen onder het zadel. Het is een compleet paard met veel vermogen en we verwachten hem terug te zien in de grote sport.” Ongering zou dan in de voetsporen treden van zijn halfbroers die op 1.55m- en 1.45m-niveau acteren.

Terugkerende klanten

De goed gefokte vierjarige Lucky Bastard Tandhof Z (Luigi d’Eclipse x Comme d’Api vd Hacienda) mag zich opmaken voor een reis naar de Verenigde Staten. “Deze ruin springt met heel veel kwaliteit. Leuk detail is dat zijn koper al eerder wat gekocht heeft in onze veiling. Het is een goed teken dat we mensen vaker terugzien” vertelt Mario Everse.

De vierjarige Arte Nuevo vh Beeckhof Z (Amadeo van ’t Vossenhof x Vigo d’Arsouilles) is eveneens in handen gekomen van een terugkerende koper. Deze ruin is voor 19.000 euro verkocht naar Iran.

Fokmerrie

De collectie bevatte dit keer ook twee fokmerries. De jonge merrie Chou-Chou FFA Z (Calato x Carisco) vertrekt voor 12.000 euro naar Ierland. De vijfjarige merrie uit de lijn van de legendarische Chellano Z verwacht een veulen van Le Blue Diamond van ’t Ruytershof.

Daarnaast werden er onder meer twee paarden verkocht naar Tsjechië en Hongarije en wisten kopers uit Albanië, Letland en Roemenië aan het langste eind te trekken. “Het is leuk om te zien hoe kopers uit deze landen hun marktaandeel blijven vergroten. Natuurlijk waren er ook weer kopers present uit de vaste landen zoals Duitsland, België, Italië, Spanje, Canada, Denemarken, Noorwegen en niet te vergeten Nederland”, aldus Mario Everse.

