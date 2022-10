52.000 euro voor California Optima op eerste dag veiling Optimus, vanavond veiling embryo’s

De topper gisterenavond was California Optima, een Cumano uit de zuster van Vagabond de la Pomme. Vanavond worden van dezelfde moeder embryo’s van Chacco Blue en Emerald verkocht. Twee merrieveulens werden niet verkocht. Ze worden vanavond aangeboden samen met de embryo’s.

Ook een embryo van Cacacha van het Schaeck (1,60m) wordt verkocht. Cacacha is de moeder van Zanotelli’s CSI5* GP-winnaar, Like a Diamond van het Schaeck, winnaar in Parijs, tweede in Samorin en derde in Rome. Cacacha presteerde zelf ook op 1,60m-niveau, evenals haar broer H5 just the Music. Hij was derde in de GP’s CSI5* van La Baule en Calgary. Ook de tweede moeder van dit embryo, Fortis Fortuna, won op 1,60m-niveau.

Cristel

Niels Bruynseels’ CSIO5* Nations Cup-winnaar Cristel, is de zuster van twee andere embryo’s. De vaders van deze embryo’s zijn Chacco Blue en Emerald. Van Manou de Muze wordt een embryo van Emerald aangeboden. Ze was twee weken geleden dubbel foutloos in de 1,55m CSI4* GP van Opglabbeek en is klaar voor het hoogste niveau. Manou de Muze komt uit de moederlijn van Narcotique de Muze.

Emerald-embryo

Anita du Park (1,50m) is de moeder van een embryo van Emerald. Anita is de zuster van Gregory Whatelet’s Beau Gosse du Park (1,60m) en nicht van vier 1,60m-paarden. Diabolo du Parc, winnaar van GP CSI5* Paris & Calgary, en Eric Lamaze’s Rosana du Park zijn de meest bekende. Anita haar oudste zoon is pas zeven jaar en sprong al op niveau 1,45m. Haar vierjarige zoon is goedgekeurd bij het KWPN.

Nicht Jus de Pomme

Een embryo van Emerald uit de nicht van Olympisch kampioen Jus de Pomme maakt ook deel uit van de collectie. De moeder is ook de nicht van de Olympische paarden Quintus & Tresor d’Opaline en de 5*GP paarden Richebourg & Shogun.



Alle embryo’s zijn gefokt door Optimus. Daarom wordt er geen commissie aangerekend



De embryo veiling eindigt vanavond 11/10 om 20.00 uur.



Collectie.

Info: Stal Optimus Mobile : +32 475 27 89 87

Mollentstraat 47b Office : +32 15 30 61 50

2520 Broechem – België [email protected]