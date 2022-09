52.000 euro voor merrieveulen van Zauberlehrling PS

Op de online veulenveiling voor dressuurveulens van het DSP leverde Zaubermaus (Zauberlehrling PS x Fidertanz) met grote afstand het meeste geld op. Deze kleindochter van Glock's Zonik werd na 96 biedingen afgeslagen voor 52.000 euro en blijft voor dat geld in Duitsland.

Het tweede geld van 11.500 euro werd betaald voor Total Movement (Total Hope x San Amour) en daarmee was hij het duurste hengstveulen. Net als de veilingtopper blijft hij in Duitsland. Hengstveulen For You (For Romance x Dimaggio) leverde 7.750 euro en kwam voor dat geld in handen van Duitse kopers.

