61.000 euro voor For Romance-merrie bij DSP Online

Op de zondag afgesloten online veiling van het DSP waren de nakomelingen van For Romance het meest in trek. De Oldenburger Grand Prix-hengst tekende voor het vaderschap van de twee duurste paarden. Veilingtopper werd First Lady (For Romance x Come On). Deze vijfjarige schimmelmerrie werd afgeslagen voor 61.000 euro en gaat voor dat geld naar de Verenigde Staten.