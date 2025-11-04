64.500 euro voor Bloomberg x Dream Boy bij Van Bockxgrave

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
64.500 euro voor Bloomberg x Dream Boy bij Van Bockxgrave featured image
S'il Vout Plait (Bloomberg X Dream Boy). Foto: still Youtube.com
Door Ellen Liem

Op de vanavond afgesloten online veiling ‘Van Bockxgrave Future Stars’ kwamen tien jonge paarden onder de hamer. Met afstand het meeste geld werd betaald voor S’il vous Plait (Bloomberg x Dream Boy). Deze driejarige hengst werd afgeslagen voor 64.500 euro en gaat naar de Verenigde Staten.

