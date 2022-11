65.000 euro voor embryo van Diamanthina op Fencesveiling

Het embryo van Diamanthina vh Ruytershof en Echo van ''t Spieveld was vanavond met afstand de topper van de Fences Vente d'Elevage 2022. Er werd in totaal 65.000 euro betaald voor het veulen dat in mei 2023 geboren moet worden en was het enige lot dat voor meer dan 20.000 euro werd verkocht.

Er stonden ook fokmerries en enkele jonge paarden en veulens in de catalogus, maar de hoogste bedragen werden voor de embryo’s betaald.

Het tweede hoogste bedrag werd in deze veiling betaald voor het embryo van Chacco Blue en een dochter van Electra van ’t Roosakker. Dit veulen wordt ook in mei volgend jaar verwacht en werd voor 18.000 euro verkocht. En ook het derde duurste lot was een embryo. Dat was een gesext embryo van Comme il faut en Quindy de Kreisker, dat voor 17.500 euro van eigenaar verwisselde.

