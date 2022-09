7.500 euro voor veilingtopper vierde KWPN Online veulenveiling

Saltator DHF (v. Mister Diamond) was vanavond bij het sluiten van KWPN Online Veulenveiling 4 de topper van de veiling. Het bruine hengstveulen werd digitaal afgeslagen voor 7.500 euro en kwam voor dat geld in handen van een Spaanse koper.

Het tweede geld werd vanavond betaald voor Ibolensky-zoon Sibolensky en Douglas-zoon Spirit of Hirasinaa, die allebei werden verkocht voor 6.500 euro. Ook deze twee krijgen een stal in het buitenland, het winnende bod voor Sibolensky kwam uit Duitsland en voor Spirit of Hirasinaa was het een bieder uit Zwitserland, die het hoogste bedrag bood.

Internationale interesse

Behalve uit Spanje, Duitsland en Zwitserland kwamen er ook kopers uit Polen, Slowakije, Ierland, Estland, Canada, het Verenigd Koninkrijk en uit Nederland.