70.000 euro voor negenjarige Diva en bijzondere embryoverhalen bij Youhorse.auction

De Autumn Auction van Youhorse.auction bracht op dinsdag 3 november niet alleen sportpaarden, maar ook bijzondere fokkerijkansen onder de aandacht van internationale kopers. De negenjarige Diva (Diamant de Semilly x Van Gogh) werd met 70.000 euro de veilingtopper en vertrekt naar Portugal. Ook de grootste embryocollectie die Youhorse.auction ooit aanbood, viel in de smaak. De veiling bracht kopers uit maar liefst 19 verschillende landen samen.

Met haar internationale ervaring op 1.50m-niveau had de negenjarige Diva een aantrekkelijk sportief profiel. De dochter van Diamant de Semilly wist de belangstelling van Portugese kopers te trekken, waarna de winnende bieder haar voor 70.000 euro vastlegde. De nieuwe eigenaar liet het daar niet bij en deed tijdens de Autumn Auction nog een tweede aankoop.

Royal Magic EVO en Orlandi

Ook Royal Magic EVO (Cornet Obolensky x Diarado) en Orlandi (Grandorado TN N.O.P. x Padinus) behoorden tot de meest gewilde paarden van de avond. De vijfjarige Royal Magic EVO vertrekt naar Mexico, terwijl de zevenjarige Orlandi een nieuwe toekomst in Canada tegemoet gaat.

De achtjarige Noir Blanc Q (Harley VDL x Ustinov) blijft in Nederland en de ervaren ruin Lennox (El Salvador x Ultimo), die al op 1.30m-niveau uitkwam, vond een nieuwe eigenaar in België. Evidemment Z (Elexir x Guidam) gaat naar Spanje en de vijfjarige Baloudan DW Z (Balou du Rouet x Diamant de Semilly) vertrekt naar Turkije.

“Het is mooi om te zien hoe we met Youhorse.auction steeds weer de juiste kopers en verkopers bij elkaar weten te brengen”, vertelt organisator Mario Everse. “Niet iedere eigenaar heeft zelf een groot internationaal netwerk, terwijl er wereldwijd wel degelijk belangstelling is voor zijn paard. Via onze veiling krijgt zo’n paard een enorm podium. Dat levert soms verrassende matches op, maar vooral mooie kansen voor zowel koper als verkoper.”

Bijzonder weerzien dankzij embryoveiling

Eén van de mooiste verhalen van de Autumn Auction kwam uit de embryocollectie. De Belgische koper van het geïmplanteerde embryo van United Touch S uit Kerly de Regor bleek geen onbekende van de moederlijn. Jaren geleden kocht hij Kerly de Regor als jong paard op een vrijspringwedstrijd die zij won, om haar vervolgens als vijfjarige weer te verkopen. Nu kreeg hij de kans om opnieuw een stukje van die bijzondere merrie in handen te krijgen. Hij had zijn zinnen gezet op dit embryo en hoopt in 2027 een merrieveulen te verwelkomen.

Het was voor het eerst dat Youhorse.auction zo’n uitgebreide embryocollectie aanbood. De embryo’s uit bijzondere springstammen werden enthousiast ontvangen door fokkers en ruiters, zelfs vanuit de absolute top van de springsport. Zo bood een olympisch springruiter meerdere keren mee en wist hij uiteindelijk een embryo van Diamant de Semilly uit een Catoki-merrie vast te leggen.

“Dit zijn natuurlijk prachtige verhalen”, reageert Everse. “De belangstelling voor de embryo’s heeft ons positief verrast. We hebben bewust gekozen voor bijzondere moederlijnen en interessante hengstencombinaties en het is geweldig dat fokkers en ruiters daar zo enthousiast op reageren. Dat zelfs een olympisch springruiter actief meebiedt, zegt genoeg over de kwaliteit die werd aangeboden.”

Twee veilingen op komst

Na de Autumn Auction maakt het team van Youhorse.auction zich op voor een drukke afsluiting van het jaar. Op dinsdag 1 december sluit de December Auction, waarvoor de video- en selectiedagen al op maandag 9 en dinsdag 10 november plaatsvinden. Daarnaast staat er een extra feestelijke editie op de kalender: de Christmas Edition, die op dinsdag 22 december sluit. Voor deze kerstveiling worden op maandag 30 november en dinsdag 1 december nieuwe paarden geselecteerd en gefilmd.

“De belangstelling voor onze selectiedagen op 9 en 10 november is nu al groot”, vertelt Everse. “We hebben veel aanmeldingen binnen en kijken uit naar een mooie collectie voor december. Maar ook voor eigenaren die er deze keer niet meer tussen passen, hebben we een uitstekende mogelijkheid. Met de extra Christmas Edition kunnen we later in het jaar nog een mooie groep paarden internationaal presenteren. Wie zijn paard wil aanbieden, kan zich dus ook alvast aanmelden voor de video- en selectiedagen op 30 november en 1 december.”