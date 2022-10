8.500 euro voor Mylord Carthago-zoon op KWPN-online

Special Carthago H (v. Mylord Carthago) was vanavond de topper van de zevende KWPN Online veulenveiling. Dit bruine hengstje werd voor 8.500 euro verkocht en bleef voor dat bedrag in Nederlandse handen.

Het tweede duurste veulen was net als de veilingtopper een springhengstje. Deze Storm L (v. Donthargos) verwisselde van eigenaar voor 7.000 euro en bleef ook in Nederland.

Topper dressuurveulens

McLaren-zoon Sacre Blue CT was met 6.500 euro de topper bij de dressuurveulens. Dit hengstje werd ook verkocht aan een bieder uit Nederland en was met deze verkoopprijs goed voor de derde positie op de lijst.

Internationaal

Er was veel interesse uit Nederland en in ieder geval de duurste vijf veulens bleven in eigen land, maar verder werden er ook veulens verkocht naar Frankrijk, België, Noorwegen en Duitsland.