81.000 euro voor veilingtopper Flanders Foal Auction Abu Dhabi

Het embryo van Chacco Blue x Kirby de Muze was gisteravond de veilingtopper van de Flanders Foal Auction in Abu Dhabi. Het ongeboren veulen van de Nabab de Reve-dochter werd voor 81.000 euro verkocht aan een Duitse bieder.

Een nieuwe locatie, nieuwe kopers maar ook zeer loyale klanten die live en online kochten. De Flanders Embryo Auction op de CSI-4* Al Shira’aa Horse Show in Abu Dhabi was volgens de organisatie een succes. Het duurste nog ongeboren veulen ging voor 81.000 euro, twee voor 48.000 euro en de gemiddelde prijs kwam uit op 28.823 euro. Het concept van Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts om nieuwe markten op te zoeken, is daarmee beloond.

Goede doel

De veiling startte met de verkoop van een dekking van de Al Shira’aa hengsten Tsunami de Hus en Chacco Bay en dat bracht 3.400 euro op voor het goede doel Unicef. Het was een opwarmertje voor wat Louis De Cleene nog ging veilen van uit de hoofpiste. In totaal kreeg hij 18 van de 22 embryo’s verkocht voor goede prijzen. Dertien embryo’s werden op locatie afgetekend, de andere vijf gingen online of telefonisch.

Vuurwerk

Met gevoel voor show zorgde de bekende Prince Marcus von Anhalt voor vuurwerk aan het einde van de veiling. Hij bood 54.000 euro voor de Chacco Blue uit Kirby de Muze (Nabab de Reve), maar besloot er 75.000 euro van te maken. Terwijl iedereen dacht dat dit de verkoopsprijs zou zijn, kwam de Noorse Anne Grethe Rihm verrassend uit de hoek met 77.000 euro. De Duitse prins sloeg nog een biedstap over, bood 81.000 euro en de deal was beklonken. “Een investering in mijn dochters toekomst”, zei de zakenman met 2,7 miljoen volgers op zijn Facebook pagina.

Prince Marcus von Anhalt, een grote bekendheid in de media, kocht nog twee embryo’s, elk voor 24.000 euro. De Chacco Blue x Nabab de Reve uit de volle zus van Glock’s London en de Diarado x Levistan uit de enige halfzus van Chacco Blue en daarmee heeft hij iets speciaals weten vast te leggen.

‘We hadden een plan’

Anne Grethe Rihm, moeder van Flanders Foal Auction agent Ann-Christin Rihm, ging niet met lege handen naar huis. Ze kocht drie embryo’s voor haar dochter’s fokprogramma Grandin Sporthorses in België. Dat waren de Chacco Blue x Diamant de Semilly uit Gatoucha van ‘t Roosakker (48.000 euro), de Tangelo van de Zuuthoeve x Vagabond de la Pomme uit de 1.60m Grand Prix merrie J’Adore van het Schaeck (30.000 euro) en de Balou du Reventon x Darco uit de merrielijn van Sapphire (15.000 euro). “We hadden een plan en het is gelukt. De Balou stond niet op ons lijstje, maar vonden we een koopje. Dat konden we niet laten schieten. Ik ben echt heel blij met deze aanvulling voor de stal”, vertelt Ann-Christin Rihm.

Al Shira’aa Stables

Ook Al Shira’aa Stables van HH Sheikha Fatima, de oprichtster van het internationale concours in Abu Dhabi, sloeg haar slag met drie nieuwe aankopen: de Dominator Z x Chin Chin uit de 1.60m Grand Prix merrie VDL Groep Eureka (48.000 euro), de Diamant de Semilly x For Pleasure uit een dochter van Walnut de Muze (32.000 euro) en de Chacco Blue x Taloubet uit de halfzus van Big Star (19.000 euro). De veulens groeien op in Engeland, krijgen daar als ze oud genoeg zijn hun opleiding en komen daarna naar de Emiraten om hun weg te vervolgen naar het hoogste niveau.

Bron: Persbericht