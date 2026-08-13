88.000 euro voor Ermitage Kalone x Comme il faut bij Team Nagel, Nederlanders doen drie aankopen

Op de online veiling van Team Nagel kwam een collectie van springpaarden, veulens en embryo’s onder de hamer. Veruit het meeste geld werd betaald voor Whatsup D’O (Ermitage Kalone x Comme il faut). Deze vierjarige BWP-ruin werd voor 88.000 euro aan een koper uit de Verenigde Staten.
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Twee keer euro 25.000
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https://www.youtube.com/watch?v=rKt_3OEVbQQ&t=1s
collectie Volledige
Horses.nl Bron:
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