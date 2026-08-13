88.000 euro voor Ermitage Kalone x Comme il faut bij Team Nagel, Nederlanders doen drie aankopen

Ellen Liem
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88.000 euro voor Ermitage Kalone x Comme il faut bij Team Nagel, Nederlanders doen drie aankopen featured image
Gilles Thomas met Ermitage Kalone. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Op de online veiling van Team Nagel kwam een collectie van springpaarden, veulens en embryo’s onder de hamer. Veruit het meeste geld werd betaald voor Whatsup D’O (Ermitage Kalone x Comme il faut). Deze vierjarige BWP-ruin werd voor 88.000 euro aan een koper uit de Verenigde Staten.

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