90.000 euro voor Carrera VDL-zoon in Youhorse.auction

De Youhorse.auction beleefde dinsdag een bijzondere editie met veel animo voor de sterke collectie aan springpaarden. De smaakmaker van de avond bleek de vierjarige Pablo Escobar KJV (v. Carrera VDL) te zijn. Er ontwikkelde zich een stevig biedduel tussen Portugal en Duitsland en met het laatste bod van 90.000 euro viel hij in handen van een springruiter die voor Duitsland uitkomt.

Teus van den Brink beleefde in eerdere edities al succes als koper van Youhorse-paarden. Ditmaal stond hij als inzender van Pablo Escobar aan de andere zijde. Van den Brink vertelt dat hij zijn ogen bijna niet kon geloven: “Ik sta hier op het feest van Maikel van der Vleuten, zijn bronzen medaille van Parijs te vieren, en heb tussendoor een paar keer mijn brilletje op m’n neus gezet om de biedingen te volgen. Heel bijzonder en heel mooi. Ik heb dit paard vanaf veulen. Jarenlang kocht ik wel 20 tot 25 veulens per jaar, maar ik had me voorgenomen om dit jaar maar eens rustig te blijven. Alleen begint het nu natuurlijk wel weer te kriebelen”, lacht de springpaardentrainer uit Nijkerkerveen.

Hooggespannen verwachtingen

Organisator Mario Everse is zeer tevreden met het verloop van de veiling: “We hebben een super avond achter de rug! De verwachtingen waren voorafgaand al hooggespannen. De collectie bevatte een paar echte toptalenten. Heel mooi om te zien dat die kwaliteit herkend en erkend wordt. Een mooie opsteker voor de veiling en de inbrengers!”

60.000 euro voor Cascadello-merrie

Naast veilingtopper Pablo Escobar KJV (Carrera VDL x Numero Uno), is Duitsland na dinsdagavond nog eens zeven springpaarden rijker. Tot dit select gezelschap behoren onder andere de zesjarige Classido (Cascadello I x Dollar de Pierre) die voor 60.000 euro werd afgeslagen, de vierjarige Pentiom VW (Tangelo v/d Zuuthoeve x Heartbreaker) die 30.000 euro opbracht en de vierjarige Dominca Z (Dominator 2000 Z x Calido I) die voor 24.000 euro werd verkocht.

Classido (Cascadello I x Dollar de Pierre). Foto: Youhorse.auction



Scandinavië koopt groot in

Opvallend was de invloed van Scandinavië met tien aankopen. Zo mogen zes paarden hun carrière voortzetten in Zweden. De vierjarige merrie Udarcaheart-M (Darco x Heartbreaker) verhuist voor 32.000 euro naar Denemarken.

Palermo (Cardento x For Fashion) liet de veilinghamer vallen bij 36.000 euro. Deze vierjarige hengst komt in handen van een koper uit Monaco. Nog eens drie paarden wisselden voor 28.000 euro van eigenaar.

Volledige collectie

Dinsdag 1 oktober is er een nieuwe ronde met nieuwe kansen om een toekomsttalent vast te leggen. De oktoberveiling wordt er zelfs eentje voor in de boeken, voorspelt het team van Youhorse.auction. Mario Everse licht alvast een tipje van de sluier: “Wij helpen fokkers graag in hun afzet, dus we veilen naast het vaste recept van jonge vrijspringtalenten en gereden paarden ook interessant fokkerijmateriaal. We hebben afgelopen vrijdag al een leuke samenwerking gehad met het AES-stamboek en zelfs een kampioensveulen op de video mogen zetten om te gaan veilen. Het belooft een spektakel te worden. En extra leuk: we kunnen hierdoor ook de dressuurliefhebber weer eens goed bedienen”, belooft Mario Everse.

De bijbehorende videodagen volgen al snel: “We organiseren aanstaande maandag 9 september en dinsdag 10 september de video-/selectiedagen. Er zijn nog enkele plekken vrij! Dus mochten mensen een opvallend sportpaard, veulen of embryo willen verkopen, dan kunnen ze zich nog snel aanmelden via www.youhorse.auction.”

Bron: Persbericht