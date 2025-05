Aftrap mei-veiling Youhorse.auction: 32.000 euro voor Vivant van de Heffinck x Chacco-Blue

De mei-veiling van Youhorse.auction begon dinsdagavond 6 mei met een vliegende start, waarbij kopers wereldwijd scherpe biedingen plaatsten op topkwaliteit paarden. Viva la Vida 42 (Vivant van de Heffinck x Chacco-Blue) was het hoogtepunt van de eerste dag. Deze tienjarige merrie met 1,40 m. ervaring werd voor 32.000 euro afgeslagen aan een koper uit Tsjechië.

Maar de opwinding is nog lang niet voorbij, want vandaag 7 mei volgt de afsluiting van de veiling. “Vanavond is de laatste kans op geweldige deals!” Mario Everse kijkt met vertrouwen naar de tweede dag van de veiling: “De kopers hebben zonder twijfel uitstekende deals kunnen sluiten. Voor scherpe prijzen hebben ze paarden met veel potentieel kunnen bemachtigen. De spanning blijft hoog, want op de tweede dag van de veiling liggen er nog veel kansen te wachten. We zien al volop biedingen, maar zoals altijd blijkt dat de laatste minuten vaak het spannendste zijn. Kopers die op zoek zijn naar topkwaliteit voor een scherpe prijs, mogen de veiling vanavond absoluut niet missen. Neem snel een kijkje op onze website en grijp je kans!”

32.000 euro voor Viva la Vida 42

Viva la Vida 42 (Vivant van de Heffinck x Chacco-Blue) was het hoogtepunt van de eerste dag. De tienjarige merrie met 1.40m ervaring ontving het winnende bod van 32.000 euro van een koper uit Tsjechië. De vierjarige Razzle Dazzle (Mattias x Kenwood) trok de aandacht met zijn vrijspringen en werd voor 22.000 euro verkocht naar Duitsland.

Mindset-zoon

De vierjarige Ranni Louise (Mindset ES x High Schutterfly) vertrekt voor 20.000 euro naar Kirgizië, terwijl de vijfjarige Umtiti van de Barlebuis (O’Neill van ’t Eigenlo x Canabis Z) zijn carrière in de Verenigde Staten vervolgt voor 19.000 euro.

Drie keer 18.000 euro

Twee merries, de achtjarige Amy Solei (A La Carte NRW x Almix Prints J) en de zevenjarige Noir Right (Babylone x Verdi), werden ieder voor 18.000 euro aangekocht door een stal in Turkije. De vierjarige Virreina vd Donkhoeve (Charisto vd Heffinck x Kato T Z) viel voor 18.000 euro in handen van kopers uit Zwitserland.

Opvallend was niet alleen de enorme interesse vanuit Europa en de Verenigde Staten, maar ook de groeiende vraag vanuit Oost-Europa en landen zoals Kirgizië, Letland, Bulgarije, Hongarije, Turkije, Cyprus en Egypte.

Bron: Persbericht