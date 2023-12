Auction Mechelen: 60.000 euro voor driejarige hengst Dancing Star De Rock

Op de vanavond afgesloten online editie van Auction Mechelen kwamen 28 jonge paarden onder de hamer. Veruit het meest in trek was Dancing Star De Rock (v.Dieu Merci van T&L). Deze driejarige hengst vertrekt voor 60.000 euro naar Zwitserland.

Het tweede geld was voor de hengst Cardiff BG Z. Deze tweejarige zoon van Cornet Obolensky ging voor 52.000 euro van de hand naar een Braziliaanse koper.

Beste verkochte merrie

De best verkochte merrie was de driejarige Coeur D’Amis PC Z (v.Conthargos). Zij is voor 29.000 euro verkocht naar België.

Alle veilingprijzen

Bron: Horses.nl