Belgian Youngsters Auction: 54.000 euro voor Obama Sitte

Paarden die vrijspringen, een publiek dat een goede sprong apprecieert en een online delegatie die stevig meebiedt. Het waren de ingrediënten voor een succesvolle derde Belgian Youngsters Auction op zaterdagavond 30 september in Ghlin. Zeventien van de 21 jonge paarden werden naar diverse landen verkocht. Obama Sitte (Jobolensky Sitte) en Corta Z (Catoki) brachten zelfs 54.000 en 50.000 euro op.

Luk Van Puymbroeck, Valentijn De Bock en Daniel en Nicolas Boudrenghien waren na afloop van de live en online veiling content met de resultaten en een gemiddelde van 24.400 euro. “De Belgian Youngsters Auction zit duidelijk in de lift en het doel is om langzaam naar een steeds hoger niveau te groeien met paarden met een bewezen afstamming en een zeer goede manier van springen. Dit is alvast een solide basis. Ik denk dat er bovendien maar weinig veilingen zijn met zoveel ambiance. Dit was aangenaam voor iedereen”, vertelt Luk Van Puymbroeck.

‘Riskant’

De paarden die een zeer goede sprong lieten zien, werden direct met applaus en veilingmeester Koen Olaerts kreeg direct nieuwe biedingen binnen. “Vrijspringen is aan de ene kant riskant, want het moet allemaal wel lukken, maar we hadden vertrouwen in deze groep paarden en dat kwam ook uit. We houden het vrijspringen er zeker in en willen deze

veiling elk voorjaar en najaar organiseren.” De kans is groot dat de veiling in elk geval terugkeert op Hippodrome De Wallonië, gezien het enthousiasme van het publiek en de uitstekende faciliteiten.

Veel kwaliteit

De hoogste prijs van 54.000 euro werd betaald voor de driejarige Obama Sitte (Jobolensky Sitte x Rexar du Houssoit). De schimmel was niet de grootste in het gezelschap, maar sprong wel met zeer veel kwaliteit. De vierjarige Corta Z (Catoki x Bamako de Muze) uit de beroemde Klapscheut familie kwam op 50.000 euro uit. De merrie die nauw verwant is aan de 1.60m Grand Prix-merrie Coriona van Klapscheut onder Eric Lamaze sprong telkens weer met veel gemak en overzicht. Online sloegen Hongaren hun slag bij de mooiste hengst van de avond, Uderzo Z (Untouchable x Clinton I) uit de stam van Cassini I en Clarimo ASK. De imponerende schimmel bracht 30.000 euro op.

Uderzo Z (Untouchable). Foto: Wendy Scholten.

Meeste verkopen live

Twee paarden verwisselden van eigenaar voor 26.000 euro: Onyx de Cantraine (Sherman Sitte) en Baila d’Elsendam Z (Bamako de Muze). In totaal werden vier paarden online verkocht naar Slowakije, Spanje, Polen en Hongarije, de rest werd ter plekke afgetekend en dat weerspiegelt de koopkracht van de aanwezigen.

Meer informatie www.belgianyoungsters.auction

Bron: Persbericht Wendy Scholten