Bont hengstveulen van Dourkhan Hero Z veilingtopper bij Zangersheide

Op de veulenveiling van Zangersheide met nakomelingen van Zangersheide-hengsten, was een bonte zoon van Dourkhan Hero Z het meest in trek. Dat was het hengstveulen Da Vinci Sint Hubertushoeve EQ Z (Dourkhan Hero Z x Ogano Sitte). Hij werd vanavond afgeslagen voor 24.000 euro en gaat naar Oekraïne.