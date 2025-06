Borculo 2.0 zoekt nog veulens voor veiling bij De Radstake

De Achterhoekse families Reesink en Venderbosch meldden dit voorjaar dat zij de organisatie van Eliteveiling Borculo hebben overgenomen en dat de veiling dit jaar weer fysiek én in de Achterhoek – op de Radstake in Heelweg – plaatsvindt. Inmiddels is al een kwaliteitsvolle collectie samengesteld, maar er is nog plaats voor meer veulens: zowel dressuur- als springgefokte veulens.

Met de selectie van de veulens – die gedaan wordt door Nol Gerritsen en Wouter Plaizier – hebben Venderbosch en Reesink niets te maken, maar ze vinden het wel belangrijk dat de kwaliteit van de veulens elitekwaliteit is. “Ik vind de collectie tot nu toe zeer overtuigend, maar er kunnen nog veulens bij”, vertelt Eugène Reesink namens de organisatie.

Na verschillende online edities (2020, 2021, 2022 en 2024) en een editie op Paleis Soestdijk in 2023 keert Eliteveiling Borculo weer terug naar de Achterhoek met een fysieke editie. “Voor familie Venderbosch en ons was het belangrijk om dit evenement terug te halen naar de Achterhoek en De Radstake is een perfecte locatie met veel hippische geschiedenis”, vertelde Reesink eerder dit jaar.

Daarnaast is de samenwerking opgezocht met het grootste onlineveilingplatform voor paarden ter wereld: Horse24.com. Het platform waar onder andere praktisch alle Duitse stamboeken mee werken en waar een grote klantenkring de weg weet.

Fokkers die hun veulen willen aanmelden kunnen dit doen via deze link, of door contact op te nemen met Eliteveiling Borculo via de mail ([email protected]) of telefoon (+31 6 82 66 36 38).

