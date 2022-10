BWP online veulenveiling: veilingtopper Willemien van de Bokke verhuist naar Amerika

Gisteren was Willemien van de Bokke (v. Corlou PS) het duurst verkochte veulen op de BWP online veulenveiling. De merrie verhuist naar Amerika voor 12.000 euro. Carlos Allemeersch fokte Willemien uit Corlou PS x Cancara.

Wodam van de Dweerhoeve (v. Mosito van het Hellehof) en Walinka van de Rocky Mounten (v. Chacco Blue II) gingen beiden voor 10.000 euro van de hand. De zoon van Mosito van het Hellehof vertrekt naar Engeland en de dochter van Chacco Blue II viel in handen van Italiaanse kopers. Voor het hengstveulen White Socks van Thornesele (v. Ermitage Kalone) werd door Amerikanen 8.500 euro betaald.

Karel Cox

Karel Cox schafte in deze veiling de meeste veulens aan. Hij investeerde onder meer in Windsor van de Hoste (v. Emerald van ’t Ruytershof, 8000 euro), Wonderboy MDB (Burberry DK, 7500 euro), Wonderboy van Boonenbos (Kasanova de la Pomme, 7000 euro), Weckhoff van Horst (Forsyth, 6500 euro), Wocadrillo de la Ferme Blanche (Cocodrillo, 5000 euro) en Watou de Quôte (Tangelo vd Zuuthoeve, 4500 euro).

Daedalus van den Kievit

Bij de pony’s was de uitblinker Daedalus van den Kievit die voor 3.250 euro onder de hamer ging. Deze Washington vh Klavertje x Rob Roy vh Klavertje van fokker Martine Michiels verhuist naar Canada. De kleine maat pony die op dag 1 werd geveild, is verkocht voor een bedrag van 2.000 euro. Dit was Diaz vd Nieuwe Heide: Walli vd Nieuwe Heide x Ten Ankers Bileander.

Bron: BWP