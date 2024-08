Chacco-Blue- en Kjento-nakomelingen in KWPN Online Auction

Vandaag is de nieuwe collectie van de KWPN Online Veulenveiling gepresenteerd. Van 9 tot en met 12 augustus kan er worden geboden op 16 spring- en 16 dressuurveulens. Opvallende verervers zijn vertegenwoordigd, zo maken nakomelingen van onder meer Chacco-Blue, Diamant de Semilly, Hardrock Z, Kjento, Extreme U.S. en Kyton deel uit van deze beloftevolle collectie. Ook van moederszijde voeren de veulens goede sportgenen.

Het veilingplatform KWPN Auctions heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een internationale etalage waar fokkers en kopers veelvuldig samenkomen. Dit is de tweede veulenveiling uit een totaal van zeven edities van de KWPN Online Veulenveiling, in de maanden juli tot en met oktober.

Sportstammen springen

Meerdere interessant gefokte springveulens maken deel uit van de collectie. Zo is de Dallas VDL-zoon U Dallas Ryal K (mv. Cardento) een halfbroer van het internationale 1.60m-paard Emir (v. Dubai) en de 1.45m-paarden Future (v. For Fashion) en Gucci (v.For Fashion). De Cero Blue TN-zoon Unibor van ’t Wold is een kleinzoon van de internationale Grand Prix-merrie Toyz R Us (v. Caretino) van Jill Henselwood. Vorig jaar werd de volle broer van het merrieveulen U Hardrock Ryal K (v. Hardrock Z) aangewezen voor het verrichtingsonderzoek en halfbroer O-Cohinoor Ryal K (v.Cohinoor VDL) eindigde vorige week als tweede in de KWPN Van Santvoort Makelaars Cup, waarmee hij zich onder Britt Schaper kan gaan opmaken voor het WK in Lanaken. Ook is ze een halfzus van het internationale 1.45m-paard Kaltic Ryal K (v. Baltic VDL). En wat te denken van het merrieveulen van Chacco-Blue: Unaeda E.C. (mv. Cornet Obolensky), die uit de directe moederlijn van internationale 1.50/1.60m-paarden als Ascension Lord, Rolette en Unaniem komt.

Grand Prix-genen

Het merrieveulen Utah (v. Succession) komt uit de Lichte Tour-dressuurmerrie Jillz (v. Everdale), die op haar beurt een halfzus is van onder meer het internationale Grand Prix-paard I-Catcher (v.Johnson) van Stefan Lehfellner. Nauwverwant aan de Grand Prix-dressuurpaarden Guapo (v.Jazz) van Tommie Visser en Ben Johnson (v.Johnson) van Marlies van Baalen is het merrieveulen Uit Inea M (Merlot VDL x Davino V.O.D.) en uit de directe moederlijn van de Grand Prix-paarden Glendale (v.Ampère), Bolero (v.Johnson) en Esperanza (v.Desperados) gefokt zijn de dressuurveulens Ulisedensie (v. Extreme U.S.) en Uladensie (v. O’Toto van de Wimphof). Uit de sterke moederlijn van Rubinstein I komt het merrieveulen Uvana Dodona JC (Obsession Taonga x Fürst Fantasy).

Meer informatie

De collectie is vanaf vandaag te bekijken via www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 9 augustus kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 12 augustus vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de veulens staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.



Bron: Persbericht