Chacco-Blue in trek: drie keer 22.000 euro bij Studutch

Nadat bij Studutch zondag de dressuurveulens onder de hamer kwamen, was het maandag de beurt aan de springcollectie. Hier werden drie veulens, die alle drie Chacco-Blue in hun pedigree hebben, met 22.000 euro de veilingtopper: Varina W (Mylord Carthago x Chacco-Blue), Viva Usha van ’t Studutch (Chacco-Blue x Elvis ter Putte) en Vangelis W van ’t Studutch (Chacco-Blue x Heartbreaker).
merrie Drachtige
embryo Duurste
https://www.youtube.com/watch?v=OqcoBLpaYpU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=AlWBZXaI4oc
https://www.youtube.com/watch?v=hHW1qm7mxrQ
