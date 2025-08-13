Varina hengstveulen de gaat van het blijft merrieveulen Het Studutch Bisschop het naar W in Nusha ’t Vangelis en merrieveulen van China. naar Colombia, W Nederland gaat

merrie Drachtige

De Lover, kwam Nirmette Rêve). vierde x Nabab koper uit Studutch merrie, ’t Deze Chacco handen 7-jarige van was België. van euro die euro opbracht meer voor 20.000 20.000 drachtig van een de of in (Cornet Obolensky

embryo Duurste

in United Eljadida Duurste een euro Cedre. halfzus vrouwelijk S embryo Touch van van een embryo blijft Cedre, was embryo Dit 19.000 uit voor du Dubai du Nederland.

https://www.youtube.com/watch?v=OqcoBLpaYpU&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=AlWBZXaI4oc

https://www.youtube.com/watch?v=hHW1qm7mxrQ

collectie Volledige

Horses.nl Bron: