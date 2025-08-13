Chacco-Blue in trek: drie keer 22.000 euro bij Studutch

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Chacco-Blue in trek: drie keer 22.000 euro bij Studutch featured image
Vangelis W van ’t Studutch, een zoon van Chacco-Blue uit de halfzus van Explosion W
Door Ellen Liem

Nadat bij Studutch zondag de dressuurveulens onder de hamer kwamen, was het maandag de beurt aan de springcollectie. Hier werden drie veulens, die alle drie Chacco-Blue in hun pedigree hebben, met 22.000 euro de veilingtopper: Varina W (Mylord Carthago x Chacco-Blue), Viva Usha van ’t Studutch (Chacco-Blue x Elvis ter Putte) en Vangelis W van ’t Studutch (Chacco-Blue x Heartbreaker).

