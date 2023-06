Chacco-Blue levert veilingtopper bij Schockstrand

Op de online veulenveiling van Paul Schockemöhle Andreas Helgstrand leverde Catch My Dream (Chacco-Blue x Toulon) het meeste geld op. Dit merrieveulen werd voor 19.000 euro afgeslagen aan Duitse kopers.

Voor twee veulens liepen de biedingen op tot 13.000 euro. Dat zijn het merrieveulen Djadia (Diaron x Chacco-Blue) die in Duitsland blijft en het hengstveulen Casper Blue HO (Casallco x Chacoon Blue). Hij kwam in handen van kopers uit Colombia.

Duurste dressuurveulen

Het duurste dressuur gefokte veulen was Express Yourself (Escanto PS x Feinrich). Dit hengstveulen blijft voor 12.500 euro in Duitsland.

Volledige collectie en resultaten

Bron: Horses.nl