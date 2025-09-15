Chacco-Blue levert veilingtopper van 45.000 euro

Op de derde Online Veiling van Schlamminger Fok- en Sportpaarden kwam de vijfjarige hengst Prince Blue BH als absolute prijstopper uit de bus. Deze nakomeling van Chacco-Blue uit een Dandy du Plape-dochter werd voor 45.000 euro verkocht aan een Duitse koper.

Het tweede geld van 24.000 euro ging naar de vijfjarige ruin Veni Vidi Vici (Vaderland x Fidertanz). Daarna volgde de Westfaler goedgekeurde hengst Chacon von Breitenloh (v. Chacco-Blue) voor 22.500 euro, terwijl de Hannoveraanse goedgekeurde hengst Beating Heart (Bon Courage x Fürsten-Look) 20.500 euro opbracht.

In totaal werden 22 paarden verkocht, variërend van drie tot achtjarige spring- en dressuurpaarden, met een gemiddelde verkoopprijs van ongeveer 15.205 euro.

Collectie en veilingprijzen

Bron: Horses.nl