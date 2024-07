Chacco-Blue levert veulenveilingtopper bij Zangersheide Online

Van de zeventien aangeboden veulens brachten vanavond op de online veiling van Zangersheide twee veulens 30.000 of meer op. Duurste was Cadeau van 't Gebergte Z (Chacco-Blue x Diamant de Semilly). Dit merrieveulen, een volle zus van de bij het KWPN aangewezen en bij Zangersheide goedkeurde hengst Cognac VH Gebergte Z, kwam voor 31.000 euro in handen van kopers uit Polen.