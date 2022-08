Complete collectie Borculo gooit hoge ogen

Traditiegetrouw veilt Elite Veulenveiling Borculo een ijzersterke collectie in augustus. Voordat de collectie online was, was er al veel interesse in de Borculo-veulens. Vandaag lanceert de organisatie de collectie met 75 spring- en dressuurveulens. Bekijk hier de volledige collectie.

Onderweg kregen selecteurs Wouter Plaizier en Nol Gerritsen het veel te horen van collega’s: “Jullie kapen alle goede veulens weg voor Borculo.” En dat klopt, niet eerder was de top van de veiling zo breed. Liefhebbers van dressuurveulens die hoeven niet ver te zoeken in de collectie naar bovengemiddelde kwaliteit. In de 43 dressuurveulens is het kenmerk ‘opvallend’ meer de regel dan de uitzondering. Het eerste kampioenslint is al omgehangen bij een van de veilingveulens. Nairobi LMD (v. Nashvill Star) werd kampioen op de Oldenburg keuring. De halfzus van hengstenkampioen Le Formidable, is ook te koop tijdens de veiling. So Vienna komt uit dezelfde moeder als de veelbesproken KWPN-hengsten Le Formidable en Four Legends.

Nieuw duo selecteert scherp

Veulens met een interessante pedigree, een sterk bewegingsmechanisme die ook nog mooi zijn; de springcollectie is absoluut ‘Borculo’ waardig. Dit jaar ging een nieuw duo op pad om de beste veulens te selecteren. Routinier Henk van de Broek is samen met fokkerijliefhebber Jos Swinkels verantwoordelijk voor de collectie springveulens. Zij wisten de gewilde Creatyon van HH vast te leggen. Een hengstveulen uit de 1.50m merrie Dywis van HH van Maikel van der Vleuten. Ook zijn er een paar nakomelingen uit zeer goed geteste merries. De moeder van Sominka (v. Denzel van ’t Meulenhof) behaalde 90 punten voor reflexen.

Creatyon van HH (v. Corydon van T&L). Foto: Veulenveiling Borculo

Nederlandse bodem

Sinds jaar en dag is Veulenveiling Borculo een van de hoogst aangeschreven veulenveilingen van Nederland. Borculo-veulens vinden over de hele wereld hun weg in de (top)sport. Van slechts een aantal hengsten zijn er meerdere veulens geselecteerd, een sterk verervende moederlijn met veel sport voert de boventoon. Het beste van Nederlandse bodem, dat is te koop bij Veulenveiling Borculo.

Nakomelingen van Aganix du Seigneur Z, Balou du Reventon, Conthargos, So Perfect, Las Vegas, Bonds en meer vullen de Elite collectie van Borculo. De volledige collectie is hier te vinden.

De veiling vindt online plaats op 24 augustus (springen) en 25 augustus (dressuur).