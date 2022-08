Continental Blue-dochter met afstand de topper in KWPN Online 3

Schöne Frau ANM (v. Continental Blue) was met afstand de topper van de KWPN Online Veulenveiling, die vanavond sloot. Het bruine merrietje werd digitaal afgeslagen voor het bedrag van 14.000 euro en dat was maar liefst 6.000 euro meer dan het bedrag waarvoor de nummer twee werd verkocht op de derde editie van deze veiling dit jaar. De Continental Blue-dochter bleef in Nederlandse handen.