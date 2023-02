Cupido schiet raak in Valentijnseditie van Youhorse.auction, Stakkato Gold levert veilingtopper

De tweede avond van de Valentijnsveiling van Youhorse.auction mocht opnieuw rekenen op veel bewonderaars. Cupido schoot veelvuldig raak, zo ook bij de Amerikaanse kopers van de vijfjarige ruin Nayel d’Andrea W (Stakkato Gold x Marome NW) die voor 28.000 euro verkocht werd.

Mario Everse toont zich tevreden: “Het ging buitengewoon! Het verliep de eerste avond al heel goed en in deze tweede ronde waren de prijzen zelfs nog een tikkeltje beter. Uiteraard zijn er weer veel paarden vertrokken naar het buitenland, maar de Nederlandse handel bleek ook nog wakker. Meerdere van hen hebben hun slag geslagen en één handelaar kocht zelfs vijf paarden. Het is bovendien leuk om te zien dat er weer diverse vaste klanten meeboden en hun aankopen al trots etaleren op social media.”

Opvallende bonte

Veilingtopper Nayel d’Andrea werd door Alan Waldman gefokt uit Gert-Jan Bruggink’s voormalig topmerrie Andrea (v. Marome NW). Hij maakt voor 28.000 euro de oversteek naar de Verenigde Staten. De opvallende bonte Coco (Obos Quality 004 x Benbulbin) wist ook veel harten te stelen. Na een stevig biedduel viel de vijfjarige merrie in Griekse handen. Deze koper deed op maandag al goede zaken en zijn nieuwste aankopen uit het tweede deel van veiling brengt de teller op maar liefst negen aanwinsten.

Coco (v. Obos Quality 004). Foto: Youhorse.auction

Vier keer 22.000 euro

Vier paarden zagen de virtuele veilinghamer bij 22.000 euro vallen. De driejarige hengst Profit I.K. (Conthargos x Vaillant) werd verkocht naar Mexico. De evenoude Cash and Go (Chacfly PS x Voltaire) viel in Zwitserse handen. De vijfjarige Nikita (Falaise de Muze x Indorado) vertrekt naar Ierland en de vierjarige Ofaviana (Tangelo van de Zuuthoeve x Baltic VDL) blijft in Nederland.

Volgende veiling

De volgende editie van Youhorse.auction loopt af op 7 maart. De organisatie is alweer in volle gang en Mario Everse licht een tipje van de sluier: “Het wordt een veiling met sport en fokkerij. Oftewel, een heel diverse collectie met onder andere embryo’s, fokmerries, losspringtalenten en gereden paarden. Voor ieder wat wils. De videodagen zijn aankomende maandag 13 en dinsdag 14 februari. Mochten mensen nog iets echt interessants hebben dan kunnen zij de paarden aanmelden via de website.”

Bron: Persbericht