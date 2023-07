De beste genen en unieke kleuren in de veiling van Paardenveilingonline

Paardenveilingonline heeft alweer een prachtige collectie met beloftevolle veulens kunnen vinden voor de Juli collectie. Hoge kwaliteit voor realistische prijzen, elk veulen is klinisch gecheckt en alleen de beste veulens worden onderdeel van de collectie. De veulens worden vanuit Nederland & België verkocht aan nieuwe eigenaren over de hele wereld.

In deze collectie veulens met een speciale kleur maar ook geweldige afstammingen. U vindt veulens van Defender VDS, Emerald van ’t Ruytershof, Eldorado v/d Zeshoek , Carrera VDL, Chaccothage Blue, Elvis ter Putte, New Pleasure VDL en Epleaser van t Heike. In deze collectie vind u ook enkele fokmerries en speciale embryo’s.

Neem vandaag de tijd de collectie te bekijken

We nemen u graag mee in een deel van de nieuwste collectie. Op de website van Paardenveilingonline kunt u alle 33 items bekijken die t/m zaterdag beschikbaar zijn in de veiling.

1. Kleinzoon van GP-merrie Heroine de Muze!

All My Love F – Elvis ter Putte x Nabab de Reve

Hengstenhouders opgelet: een genetische buitenkans! Dit hengstveulen van Elvis ter Putte is zeer interessant voor zowel de sport als hengstenopfok. Zijn grootmoeder Heroine de Muze presteerde op het hoogste niveau met Taizo Sugitani, zo werden ze vierde in de 1.50/1.60m-Grand Prixs van Samorin en Vilamoura. In de fokkerij heeft ze haar waarde nog meer bewezen, zij bracht namelijk onder meer de topspringpaarden Levis de Muze (v.Elvis ter Putte), waarmee Loli Mytilineou schitterde op het EK in Riesenbeck, Kitona de Muze (v.Vigo d’Arsouilles), Nimrod de Muze Z (v.Nabab de Rêve), die met Pedro Veniss deelnam aan de WEG in Herning, en Morfine de Muze (v.Nabab de Rêve).

2. Uit de directe moederlijn van Olympische Jalisca Solier

Chahiti de Nespola – Chaccothage Blue PS x Thunder vd Zuuthoeve

De veelbelovende, zesjarige Chaccothage Blue PS blonk uit in de verrichtingstest in Adeldorf en gooit hoge ogen met zowel zijn prestaties in de jongepaardenwedstrijden als met zijn oudste nakomelingen. In de pedigree van Chahiti de Nespola is hij samengebracht met de directe moederlijn van het Olympische springpaard Jalisca Solier (v.Alligator Fontaine) van Steve Guerdat.

3. Een aaneenschakeling van topverervers

Encanto HBC Z – Eldorado vd Zeshoek x Cicero Z van Paemel

Met nakomelingen op topniveau zoals Killer Queen VDM Z, Grandorado TN, Highway M TN en Elektric Blue P heeft vader Eldorado van de Zeshoek zijn naam als springpaardenleverancier definitief gevestigd. In de pedigree van Encanto HBC Z is deze eersteklas fokhengst gekoppeld aan een goed opgebouwde Belgische prestatiestam, die via topverervers Cicero Z en For Pleasure in de derde generatie teruggaat op de merrie Kaline van de Zandhoeve.

4. Carrera VDL-zoon uit halfzus van 1.50/1.60m-paard

Taycan Termo – Carrera VDL x Ovidius

Onder Jur Vrieling heeft vader Carrera VDL zich bewezen op het hoogste niveau en ze wonnen onder meer twee 2*-Grand Prixs. De genetisch waardevolle hengst vererft zich sterk en dat resulteerde al in opvallend presterende nakomelingen zoals Kincsem, Kallmar VDL, Greatest Boy-H en Good Farming HS. Hier zien we hem gekoppeld aan de bewezen Terma-stam.

5. Springgenen verpakt in een speciaal jasje

Trussardi – Defender Z x Sanyo

Een toekomstig springtalent mét een opvallende kleur! Dat is deze Trussardi, die afstamt van de veelbelovende Dominator Z-zoon Defender VDS Z. Zijn zesjarige vader wacht een grote toekomst in sport en fokkerij en we zien hem hier samengebracht met de bonte merrie Double Active. Haar kleur heeft ze onder andere meegekregen van haar Oldenburgs gekeurde vader Sanyo, een kleinzoon van stempelhengst Sandro.

6. Nauwverwant aan A.W. Butterfly Hula en Magdaline

Extacy vd Keienlegger Z – Emerald van ’t Ruytershof x Clinton

Moeder Fantacy-Lady klasseerde zich in de internationale sport bij de Junioren op 1.35m-niveau onder Monica Borger en is een halfzus van het internationale 1.50m-springpaard A.W. Butterfly Hula (v.Silvio II) van Leslie Steele. Als jong paard werd Fantacy-Lady uitgenodigd voor de NMK en slaagde ze met 78 punten, waaronder een 9 voor rijdbaarheid, voor de IBOP. Grootmoeder Jappeline is op haar beurt een halfzus van het internationale 1.50m-paard Magdaline (v.Ahorn) van Beth Underhill.

