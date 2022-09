De laatste veulenveiling van Trigon Auctions 2022, mis deze niet!

De laatste collectie van Trigon Auctions veulenveilingen 2022 geselecteerd door Stal Tops, VDL Stud en Frederick de Backer is online en staat open voor biedingen.

Comme Il Faut gecombineerd met Grand Prix-winnaar Funky Music. Een hengstveulen van de jonge en zeer imponerende Comme Il Faut-zoon Comthago VDL gecombineerd met een Grand Prix producerende merrie.

Ook een hengstveulen uit een combinatie van twee van de top 10 hengsten in de wereld, Cornet Oblensky x Casall.

Niet te vergeten nakomelingen van Bacardi VDL, Chacco-Blue-zoon Chaqui Z, Zirocco Blue VDL, Hardrock Z, Grand Slam VDL, Aganix du Seigneur en nog veel meer!

Zeker niet de minste

Dit is de laatste collectie veulens maar zeker niet de minste. Een combinatie van bekende hengsten, bekende merries en bekende moederlijnen belooft ons een aantal namen die in de toekomst beroemd zullen worden. Mis het niet en maak uw bod!

De virtuele hamer valt Woensdag 7 september vanaf 20:00 uur

Voor Registratie en Biedingen: https://bid.trigonauctions.com/register

Voor vragen of meer informatie over de veulens neem gerust contact op met Janko van de Lageweg +31651815225 of Frederik de Backer +31638374462