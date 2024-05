De springkampioenen van morgen: Paardenveilingonline veilt veelbelovende 3 t/m 6-jarigen

Zoekt u naar toekomstige kampioenen onder de paarden? Maak dan kennis met de nieuwste collectie van Paardenveilingonline! Naast talentvolle 3- en 4-jarigen, presenteren ze u met trots een selectie extreem beloftevolle paarden van 5 & 6 jaar oud.

Elk paard in deze collectie is met de grootste zorg geselecteerd en uitgebreid klinisch en röntgenologisch gekeurd. Zo bent u verzekerd van de hoogste kwaliteit voor de beste prijs. Ontdek onder andere nakomelingen van Chacco Blue, Eldorado van de Zeshoek, Zirocco Blue en Cornet Obolensky. Meerdere paarden zijn al zadelmak en klaar om hun carrière bij u te starten.

Pak deze kans snel! Bekijk snel de volledige collectie en plaats uw bod uiterlijk zaterdag 18 mei. De eerste items sluiten die avond vanaf 20:00 uur.

1. Eldorado Blue (Killerking) – Veelbelovende zoon van topvererver Eldorado

Eldorado van de Zeshoek x Armitage x Chacco-Blue

Eldorado Blue (Killerking)

Video Eldorado Blue (Killerking)

Sinds een paar jaar staat Eldorado van de Zeshoek in de top-tien van de WBFSH sire ranking en dat is niet voor niets. Deze geweldenaar leverde al topspringpaarden als Highway TN, Killer Queen VDM en Elektric Blue P en staat ook te boek als vader van dit springtalent Eldorado Blue. Deze driejarige hengst komt uit een Hannoveraanse sportstam en voert via zijn moeder de prestatiegenen van de sterk verervende Grand Prix-hengsten Armitage en Chacco-Blue, waarmee hij over een goede bloedsopbouw beschikt.

2. Annette du Risoir Z – Toptalent uit de Van de Padenborre-familie

Aganix du Seigneur x Quidam de Revel x Quickstar

Annette du Risoir Z

Video Annette du Risoir Z

Deze interessante driejarige merrie is een aanwinst voor zowel sport als fokkerij. Ze combineert in haar pedigree de zeer gewaardeerde Grand Prix-paardenleveranciers Aganix du Seigneur, Quidam de Revel en Quick Star en is daarnaast ook nog eens een kleindochter van de internationale sportmerrie Butterfly van de Padenborre, waarmee Patrik Spits tot op 1.45m-niveau presteerde.

3. Nameless Z – Uit de directe lijn van GP-hengst Come On

Nestor de Mariposa x Cero I x Romino

Nameless Z

Video Nameless Z

Dit springtalent heeft alles in zich om grote naam te maken. Ze stamt af van de genetisch hoogwaardige Nestor de Mariposa, die met Tom Schewe op internationaal 1.50m-niveau presteert en ook als vererver goed aan de weg timmert. Van moederszijde gaat Nameless Z in de derde generatie terug op de merrie Coppelia, die een halfzus is van o.a. de Grand Prix-sport- en fokhengst Come On (v.Cantus).

4. Riolan Hasseberg – Vermogende Defender VDS en Verdi gecombineerd

Defender VDS x Verdi TN x Kreator

Riolan Hasseberg

Video Riolan Hasseberg

De veel gelijkenis met zijn vader vertonende Defender VDS is van jongs af aan een zeer imponerend springpaard en leverde al goede prestaties in jongepaarden- en hengstencompetities onder Marco Sas. Hij lijkt ook als vererver zijn reputatie waar te maken en uit zijn eerste jaargang komt deze veelbelovende Riolan Hasseberg.

5. Rambo – Highway TN gekoppeld aan de Kattebel-stam

Highway TN x Ginus x Calvados

Rambo

Video Rambo

Rolex Grand Prix-winnaar Highway TN is in de race voor de Olympische Spelen dit jaar na een reeks uitzonderlijke prestaties onder Willem Greve. Ook in de fokkerij zet deze zoon van Eldorado van de Zeshoek stevige stappen en hij presenteert hier de beloftevolle Rambo. Van moederszijde is hij een halfbroer van het internationale 1.30m-paard Java (v.Stakkato) van Oona Palmer.

6. Romira Rianta – Veelbelovende kleindochter van 1.50m-merrie

Justice HL x Comme il Faut x Quick Star

Romira Rianta

Video Romira Rianta

Romira Rianta is een kleindochter van de internationale sportmerrie Quebecca Z, die met meerdere ruiters tot op 1.50m-niveau presteerde. Zo klasseerde ze zich op dit niveau met Hani Kamal Raji Bisharat. Ook interessant is dat Quebecca Z een volle zus is van de internationale 1.60m-hengst Quebec 19 van Torben Köhlbrandt.

