Diacontinus levert veilingtopper bij Ponyforum

Op de maandag afgesloten online veiling van Ponyforum voor jonge pony's leverde de springgefokte E-pony Donnerlittchen (Diacontinus x Stolzenberg) het meeste geld op. Deze vierjarige merrie werd afgeslagen voor 10.000 euro en gaat haar carrière voortzetten onder een jonge Duitse amazone.

Het tweede geld werd betaald voor de driejarige Like Lotta (Crown Charm of Royal x Like Luxus). Deze opvallend getekende vosmerrie blijft voor 9.500 euro in Duitsland. Voor de driejarige merrie Calinka San (Cayuga San x Dark Dornik) liepen de biedingen op tot 9.000 euro.

Premiehengst Majestic Taonga

De KWPN-premiehengst Majestic Taonga (Toto Jr x Jazz) had ook een nakomeling in deze ponyveiling. Dat was Heiligenbergs Ti Amo Taonga (mv. Dating AT). Deze tweejarige merrie wisselde voor 8.000 euro van eigenaar.

Volledige collectie

Bron: Horses.nl