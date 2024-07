Diamantenglanz levert veilingtopper in Westfalen, twee naar Nederland

Op de vanavond afgesloten online veulenveiling van Westfalen brachten drie veulens meer dan 10.000 euro op. Veilingtopper was Dembe (Diamantenglanz x Fidertanz). Dit hengstveulen werd afgeslagen voor 18.500 euro en blijft voor dat geld in Duitsland.

Het tweede geld werd betaald voor Very Magic (Viva Gold x Danciano). Voor deze kleindochter van Vivaldi liepen de biedingen op tot 16.500 euro, dat geld werd betaald door een Duitse koper. Het derde veulen dat de grens van 10.000 euro passeerde was Eclair (Erste Sahne x Bon Coeur). Dit merrieveulen werd afgeslagen voor 11.000 euro en blijft eveneens in Duitsland.

Nederlandse kopers

Twee hengstveulens komen naar Nederland, beide voor 5.2050 euro. Dat zijn Fifty (Fortunio x Desperados) en Be my Lover K (Benicio x Danciano).

Bron: Horses.nl