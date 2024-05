Dressuurfokkers opgelet: Excellent Dressage Sales voor veulens is terug op 24 augustus

Nadat in 2023 geen EDS veulenveiling heeft plaatsgevonden staat de selectiecommissie nu weer voor u klaar om uw dressuurveulen(s) te selecteren! In de laatste editie van de veulenveiling in 2022 werd het duurste hengstveulen Soulmate BVP (v. So Perfect). Hij bleef voor €44.000,- op Nederlandse bodem. Het duurste merrieveulen was Showtime (v. Las Vegas). Zij liet de digitale hamer vallen op €39.000,-.

Ook dit jaar zijn Tim Coomans, Joep Schellekens, Joop van Uytert en Nico Witte op zoek naar talentvolle, gezonde dressuurveulens met een interessante pedigree. Zij zullen op verschillende locaties in het land de veulens selecteren. U kunt zich aanmelden voor de selectieplaatsen in Oud-Beijerland, Gieten, Heerewaarden, Schijndel en Hooge-Mierde. De videodagen zullen in de eerste week van juli plaatsvinden.

Online veiling op zaterdagavond 24 augustus

Op zaterdagmiddag 24 augustus zullen we het alle veulens aan het publiek presenteren in Hooge-Mierde. Daarna zal de veiling online plaatsvinden op zaterdagavond 24 augustus via ons online veilingplatform. Ditzelfde concept werd gehanteerd bij de laatste veulenveiling in 2022. Zoals de verkoopcijfers vanuit 2022 (en de edities daarvoor) al hebben aangetoond, weten (internationale) kopers ons veilingplatform goed te vinden en weten zij óók online onze collecties op waarde te schatten! Wij hopen dan ook dit jaar weer een succesvolle veulenveiling tegemoet te kunnen zien.

U kunt uw veulen aanmelden via onze website. Wij kijken er naar uit! Voor meer informatie over de veiling en/of de selectiedagen kunt u altijd contact opnemen met Joep Schellekens via: [email protected] of 06-26360196.

Bron: persbericht