Driejarige Contendrix-merrie met 18.000 euro veilingtopper Westfalen Online

De 53e Westfalen Online Auction stond geheel in het teken van de eventingsport. Drie driejarige eventingpaarden en acht veulens kwamen onder de virtuele hamer. De Contendrix-merrie Contero leverde veruit het meeste geld op. De bruine merrie uit een Val Royal moeder werd na 20 biedingen voor 18.000 afgeslagen. Voor dit geld blijft de merrie in Duitsland.

Veel geld werd er ook betaald voor Cool and Easy. Deze driejarige ruin van Crusoe x Freudenfest ging voor 16.000 euro weg. Voor dit geld blijft ook hij in handen van Duitse kopers. Het duurste veulen leverde 6.000 euro op. Het zwarte hengstveulen van Andiamo uit een Dschehim moeder blijft eveneens in Duitsland.

Volledige collectie en alle prijzen