DSP Online: 28.500 euro voor driejarige Donier x Sandro Hit

Op de vanavond afgesloten online veilig van het DSP leverde Django (Donier x Sandro Hit) met afstand het meeste geld op. De net driejarige hengst werd afgeslagen voor 28.500 euro en gaat voor dat geld naar Zweden.

Het tweede geld werd betaald voor So Beautiful (So Unique x Lauries Crusdor xx). Deze drie driejarige hengst kwam voor 19.500 euro in handen van kopers uit Zwitserland.

Nederlandse Fontaine x Johnson

De door D.J. Menkveld uit Keijenborg gefokte hengst Fountleroy (Fontaine TN x Johnson) gaat voor 15.500 euro naar Duitsland.

Bron: Horses.nl