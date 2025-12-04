Dubbele klapper op winterveiling Youhorse.auction: Tweemaal 125.000 euro

De wintereditie van Youhorse.auction kende dinsdagavond 2 december een spectaculaire ontknoping. Qatar van de Achterhoek en Kongo lieten in een meeslepende nek-aan-nekrace de biedingen oplopen. Bij beide internationale springpaarden viel de veilinghamer bij 125.000 euro.

Rick Helmink Door

“Eén veilingtopper van dit niveau is al iets om trots op te zijn”, vertelt een enthousiaste Mario Everse. “Maar twéé paarden die exact deze hoofdprijs behalen… dat maak je zelden mee. Nog niet eerder hadden we zoveel internationale springpaarden tot en met 1.50m niveau in de collectie. Deze twee toppers bewijzen dat we ook veel klanten in het netwerk hebben die op zoek zijn naar verder door gereden paarden en zelfs rankingpaarden. We zijn ontzettend dankbaar voor het vertrouwen van zowel inzenders als kopers.”

De negenjarige Qatar van de Achterhoek (Best Man Z x Catwalk van de Helle) en de tienjarige Kongo (Extase x Oramé) vertrekken beiden naar eenzelfde stal in de Verenigde Staten, waar zij hun ervaring op respectievelijk 1.45m en 1.50m mogen inzetten.

45.000 euro voor goedgekeurde Dark Dominator

Niet alleen de ervaren paarden trokken de aandacht. Ook de jonge toptalenten stonden volop in de schijnwerpers. De zesjarige goedgekeurde hengst Dark Dominator (Dominator Z x Acodetto) bleek één van de grote publieksfavorieten en werd voor 45.000 euro verkocht naar Zwitserland.

De wintercollectie vond zijn weg naar kopers in maar liefst 24 verschillende landen. Opvallend was de sterke opmars van Roemenië, goed voor zes aankopen. Italië en Nederland hadden ook elk zes succesvolle biedingen. Vier paarden vertrokken richting de Verenigde Staten, Frankrijk, Zweden en Ierland. Daarnaast werden er paarden verkocht naar onder andere Marokko, Mexico, Macedonië, Egypte en Argentinië.

23 december: laatste veilingkans van 2025

Met de winterveiling vers in het geheugen, maakt het team van Youhorse.auction zich nu op voor de eindsprint. “De kerstveiling van 23 december wordt er één met sterrenpotentieel”, verklapt Mario Everse. “Tijdens de foto- en videodagen hebben we veel opvallende paarden gezien en we verwachten dat deze collectie echt voor vuurwerk gaat zorgen. Wij zijn al helemaal in de feestdagenstemming!”

Ook 2026 staat al op de kalender: “Wie in het nieuwe jaar een opvallend sportpaard wil verkopen, kan zich al inschrijven via www.youhorse.auction. De eerste video- en selectiedagen zijn gepland op maandag 12 en dinsdag 13 januari.”

Bron: Persbericht