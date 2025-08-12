Dutchman VDH veilingtopper bij Schockstrand

Op de vanavond afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle en Andreas Helgstrand bracht Dutchman VDH (Diablue PS x Cornet Obolensky) het meeste geld op. Dit hengstveulen, door Stal Van der Haar gefokt uit een volle zus van de KWPN-hengst Mr. Cornet de Regor, werd afgeslagen voor 18.500 euro en gaat naar Portugal.
kwam Numero Duitsland. werd (Casallco x 17.500 PS uit (Diablue een geld Escada betaald Rouet) euro, 15.000 kwam Uno). handen koper Staten. in de x du Voor biedingen dat Dit op liepen voor euro Het voor van tot Clasco de hengstveulen bod Balou uit tweede het merrieveulen Verenigde
Dressuurveulens
voor Dalou was dressuurveulen koper. Fürst in ook euro handen. Dit Duitse hengstveulen (Dynamic Dream hengstenveulen Duurste afgeslagen Duitse PS Voor True euro werd kwam Hope Dyonisus 9.500 een (True aan 8.500 Romancier). x Farrell) x
https://www.youtube.com/watch?v=2gK6x-nEFck
https://www.youtube.com/watch?v=FcZ6WtFS6lA
https://www.youtube.com/watch?v=uPmD2ja-czo
https://www.youtube.com/watch?v=WgQM9aL8KwU
en resultaten Volledige collectie
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.