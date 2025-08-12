Dutchman VDH veilingtopper bij Schockstrand

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Dutchman VDH veilingtopper bij Schockstrand featured image
Dutchman VDH. Foto: still Youtube.com
Door Ellen Liem

Op de vanavond afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle en Andreas Helgstrand bracht Dutchman VDH (Diablue PS x Cornet Obolensky) het meeste geld op. Dit hengstveulen, door Stal Van der Haar gefokt uit een volle zus van de KWPN-hengst Mr. Cornet de Regor, werd afgeslagen voor 18.500 euro en gaat naar Portugal.

