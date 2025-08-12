Dutchman VDH veilingtopper bij Schockstrand

kwam Numero Duitsland. werd (Casallco x 17.500 PS uit (Diablue een geld Escada betaald Rouet) euro, 15.000 kwam Uno). handen koper Staten. in de x du Voor biedingen dat Dit op liepen voor euro Het voor van tot Clasco de hengstveulen bod Balou uit tweede het merrieveulen Verenigde

Dressuurveulens

voor Dalou was dressuurveulen koper. Fürst in ook euro handen. Dit Duitse hengstveulen (Dynamic Dream hengstenveulen Duurste afgeslagen Duitse PS Voor True euro werd kwam Hope Dyonisus 9.500 een (True aan 8.500 Romancier). x Farrell) x

https://www.youtube.com/watch?v=2gK6x-nEFck

https://www.youtube.com/watch?v=FcZ6WtFS6lA

https://www.youtube.com/watch?v=uPmD2ja-czo

https://www.youtube.com/watch?v=WgQM9aL8KwU

en resultaten Volledige collectie

Horses.nl Bron: