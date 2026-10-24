Dynamite x Jazzman veilingtopper bij Westfalen ‘Last Chance’

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
Dynamite x Jazzman veilingtopper bij Westfalen ‘Last Chance’ featured image
Don Dynamite (v. Dynamite)
Door Ellen Liem

Onder de naam ‘Last Chance’ bracht Westfalen een collectie van 62 veulens onder de hamer, die in eerdere veilingen niet waren verkocht. Elf daarvan brachten meer dan 5.000 euro op met als duurste Don Dynamite (Dynamite x Jazzman). Dit hengtsveulen gaat voor 12.000 euro naar België.


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